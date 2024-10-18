Serhat Akın'dan ameliyat paylaşımı: 'Bir daha yürüyebilir miyim bilmiyorum'
Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve ameliyat olan Serhat Akın, bir kez daha operasyon geçirecek. Akın, ameliyat öncesi yaptığı paylaşımda, "Ameliyat saat 14:00’da. Anladığım kadarıyla uzun ve zor bir ameliyat olacak! Bir daha yürüyebilir miyim bilmiyorum Allah büyük o biliyor" dedi.
Eski milli futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, geçen ay Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda ayağından vurulmuştu.
Serhat Akın ameliyat edilmişti.
Ancak Serhat Akın'ın bugün bir kez daha operasyon geçireceği ortaya çıktı. Serhat Akın, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Ameliyat saat 14:00’da. Anladığım kadarıyla uzun ve zor bir ameliyat olacak! Bir daha yürüyebilir miyim bilmiyorum Allah büyük o biliyor. Hastaneye gelmeyip, telefonla beni de aramadan, Serhat’a geçmiş olsun “ama” bizi çok eleştiriyordu diyen!!!! Vurulmadan 2 gün önce az kaldı diye mesaj atana benim bedduam belki tutmaz ama annem babamın iyi olmayan dilekleri tutar buna eminim. Allah’a emanet."
Ameliyat saat 14:00’da. Anladığım kadarıyla uzun ve zor bir ameliyat olacak! Bir daha yürüyebilir miyim bilmiyorum Allah büyük o biliyor ???? Hastaneye gelmeyip, telefonla beni de aramadan, Serhat’a geçmiş olsun “ama” bizi çok eleştiriyordu diyen!!!! Vurulmadan 2 gün önce az kaldı…— Serhat Akin (@serhatakin81) October 18, 2024
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