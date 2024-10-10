Silahlı saldırıya uğramıştı: Serhat Akın'dan sürpriz karar!

Silahlı saldırıya uğrayan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'ın yaşamını Almanya'da sürdürme kararı aldığı iddia edildi.

Silahlı saldırıya uğramıştı: Serhat Akın'dan sürpriz karar!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2024 - 13:19

Önceki haftalarda yorumculuk yaptığı programın çıkışında silahlı bir saldırıya uğrayan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, Almanya'ya yerleşme kararı aldı. 

Bir süre önce, yayın yaptığı dijital medya platformunun binası çıkışında silahlı saldırıya uğrayan ve bacaklarından yaralanan Serhat Akın iki operasyon geçirdi. Ajansspor'da yer alan habere göre; eski milli futbolcu tarak kemiğindeki parçalanma nedeniyle bir üçüncü ameliyata daha girecek. Serhat Akın rehabilitasyon sürecinin sonunda, temelli olarak, doğup büyüdüğü Almanya'ya dönecek.

SERHAT AKIN'DAN ALMANYA'YA DÖNME KARARI

Serhat'ın ailesi, Almanya'da Stuttgart ile Karlsruhe arasında bir bölgede yaşıyor ve Akın'ın çocukları yaşadıkları yerde eğitimlerini sürdürüyor. Haberde silahlı saldırının ardından, Serhat'ın babasının, oğlundan Almanya'ya dönmesini ve yaşamını orada sürdürmesi istediği ifade edildi.

Eski Fenerbahçeli futbolcunun da bu yönde karar aldığı ve bundan böyle yaşamını Almanya'da sürdüreceği kaydedildi.


Etiketler: #Serhat Akın #Almanya #silahlı saldırı #fenerbahçe

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel kararı

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel kararı
Başkan açıkladı: Zenit ile Fenerbahçe arasında sürpriz görüşme!

Başkan açıkladı: Zenit ile Fenerbahçe arasında sürpriz görüşme!
Antalyaspor maçında sakatlanmıştı: Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye müjde!

Antalyaspor maçında sakatlanmıştı: Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye müjde!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler