Seri sona erdi! Fenerbahçe, 26 maç sonra deplasmanında kaybetti...
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin 26 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisi sona erdi.
Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezondan bu yana süren deplasman serisi bozulmuş oldu.
Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezondan bu yana 26 deplasmandan yenilmeden ayrılırken, bu seriyi Beşiktaş deplasmanında kaybetmiş oldu.
Fenerbahçe, ligde en son 4 Haziran 2023 tarihinde deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybetmişti.
Etiketler: #beşiktaş #fenerbahçe #Trendyol Süper Lig
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