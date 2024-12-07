Seri sona erdi! Fenerbahçe, 26 maç sonra deplasmanında kaybetti...

Yayınlanma: 07.12.2024 - 21:16

Güncelleme: 07.12.2024 - 21:16

Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezondan bu yana süren deplasman serisi bozulmuş oldu.

Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezondan bu yana 26 deplasmandan yenilmeden ayrılırken, bu seriyi Beşiktaş deplasmanında kaybetmiş oldu.

Fenerbahçe, ligde en son 4 Haziran 2023 tarihinde deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybetmişti.