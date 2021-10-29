Serie A lideri Napoli 3 puanı 3 golle aldı
Serie A'nın kapanış maçında lig lideri Napoli 3 puanı farklı bir skorla hanesine yazdırdı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. hafta kapanış maçında Napoli, Bologna'yı 3-0 mağlup etti.
Haftaya puan tablosunun zirvesinde başlayan Napoli, orta sıralarda yer alan Bologna'yı ağırladı.
Ruiz ile 18. dakikada öne geçen Napoli, Insigne'nin 41 ve 62. dakikada penaltıdan attığı gollerle karşılaşmayı kazandı.
Puanını 28'e çıkaran Napoli, averajla Milan'ın önünde liderliğini sürdürdü. Bologna ise 12 puanda kaldı.
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