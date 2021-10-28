Serie A'da Inter dolu dizgin!
Serie A'da Inter, Empoli deplasmanından 3 puanla döndü.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Inter, Empoli'yi 2-0 yendi.
Haftaya 3. sırada başlayan son şampiyon Inter, orta sıralarda mücadele eden Empoli'ye konuk oldu.
Milano ekibi, D'Ambrosio'nun 34 ve Dimarco'nun 66. dakikadaki golleriyle karşılaşmayı kazandı.
Empoli'nin orta saha oyuncusu Ricci, 52. dakikada kırmızı kart gördü.
Inter puanını 21'e çıkarırken, Empoli ise 12 puanda kaldı.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet'in 'alkollü içecek' gideri ortaya çıktı
- 'Kötü bir haberim var' diyerek uyardı
- Zorunlu eğitim yaşı düşüyor
- Diyanet'ten rekor seccade fiyatı
- Alman banka devinden kritik ‘Türkiye’ öngörüsü
- Mart 2022 için korkutan dolar tahmini
- Saray'dan, bakanlara 'geçmiş olsun demeyin' talimatı
- Bloomberg'ten kritik 'Türkiye' iddiası
- Dolarda kritik gün yarın
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'linç' yanıtı