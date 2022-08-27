Serie A'da Juventus ile Roma berabere kaldı!
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma ile 11 berabere kaldı.
Serie A'nın 4. hafta mücadelesinde Juventus, sahasında Roma ile karşı karşıya geldi.
Allianz Arena'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Juventus'un golü 2. dakikada Vlahovic'den geldi. Roma'nın golü 69. dakikada Abraham kaydetti.
Roma'da Zeki Çelik, karşılaşmaya yedek başladı ve 62. dakikada oyuna dahil oldu.
Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Spezia'yı konuk edecek. Roma, Monza'yı ağırlayacak.
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