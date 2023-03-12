Serie A'da Lazio fırsatı tepti
Lazio, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bologna ile 0-0 berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Thiago Motta'nın ekibi Bologna ile Maurizio Sarri'nin yönetimindeki Lazio karşı karşıya geldi.
INTER'İ GEÇME FIRSATI VARDI
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlik ile sona erdi ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrılmış oldu. Karşılaşmadan galip ayrılması halinde Inter'i geçerek ikinci sıraya yükselecek olan Lazio, bu fırsatı değerlendiremedi.
Bu sonuçla birlikte konuk ekip Lazio 49 puana yükselirken, Bologna 36 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Bologna deplasmanda Salernitana'ya konuk olurken, Lazio evinde Roma'yı konuk edecek.
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