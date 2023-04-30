Serie A'da Napoli, şampiyonluğu erteledi: Napoli 1-1 Salernitana

Yayınlanma: 30.04.2023 - 18:48

Güncelleme: 30.04.2023 - 18:48

İtalya Serie A 32. hafta maçında Napoli, sahasında Salernitana ile karşı karşıya geldi.

Stadio Diego Armando Maradona'da oynanan maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golünü 62. dakikada Mathias Olivera kaydetti. Salernitana'nın golünü Boulaye Dia attı.

ŞAMPİYONLUK HAFTAYA KALDI

Ligde son olarak 89-90 yılları arasında zafere ulaşan Napoli, puan kaybetmesiyle şampiyonluğu bir hafta erteledi.

Napoli, ligde oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Salernitana ise 9 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.

Bu sonuçla ev sahibi ekibin puanı 79 oldu. Salernitana ise 34 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Udinese deplasmanına gidecek. Salernitana ise Fiorentina'yı ağırlayacak.