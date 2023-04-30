Serie A'da Napoli, şampiyonluğu erteledi: Napoli 1-1 Salernitana
Napoli, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Salernitana ile 1-1 berabere kaldı.
İtalya Serie A 32. hafta maçında Napoli, sahasında Salernitana ile karşı karşıya geldi.
Stadio Diego Armando Maradona'da oynanan maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golünü 62. dakikada Mathias Olivera kaydetti. Salernitana'nın golünü Boulaye Dia attı.
ŞAMPİYONLUK HAFTAYA KALDI
Ligde son olarak 89-90 yılları arasında zafere ulaşan Napoli, puan kaybetmesiyle şampiyonluğu bir hafta erteledi.
Napoli, ligde oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Salernitana ise 9 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.
Bu sonuçla ev sahibi ekibin puanı 79 oldu. Salernitana ise 34 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Udinese deplasmanına gidecek. Salernitana ise Fiorentina'yı ağırlayacak.
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