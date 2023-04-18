Serie A'da Fiorentina ile Atalanta yenişemedi
Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta, deplasmanda karşılaştığı Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Fiorentina, sahasında Atalanta'yı konuk etti.
Artemio Franchi Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı ve puanlar paylaşıldı.
Maçın 37. dakikasında Maehle'nin golüyle öne geçen Atalanta ilk yarıyı önde tamamladı. Fiorentina, Cabral'ın 56. dakikadaki penaltısıyla eşitliği yakalarken kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
MERİH DEMİRAL SÜRE ALAMADI
Atalanta'da milli futbolcu Merih Demiral karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla Atalanta 49, Fiorentina 42 puana yükseldi.
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