Serie A'da Fiorentina ile Atalanta yenişemedi

Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta, deplasmanda karşılaştığı Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.04.2023 - 00:02
Serie A'da Fiorentina ile Atalanta yenişemedi
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İtalya Serie A'nın 30. haftasında Fiorentina, sahasında Atalanta'yı konuk etti.

Artemio Franchi Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı ve puanlar paylaşıldı.

Maçın 37. dakikasında Maehle'nin golüyle öne geçen Atalanta ilk yarıyı önde tamamladı. Fiorentina, Cabral'ın 56. dakikadaki penaltısıyla eşitliği yakalarken kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

MERİH DEMİRAL SÜRE ALAMADI

Atalanta'da milli futbolcu Merih Demiral karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla Atalanta 49, Fiorentina 42 puana yükseldi.


Fiorentina Atalanta Merih Demiral serie a

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