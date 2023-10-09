Serie A'da Napoli'ye kendi evinde soğuk duş!

Yayınlanma: 09.10.2023 - 07:23

Güncelleme: 09.10.2023 - 07:23

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Rudi Garcia'nın ekibi Napoli ile Vincenzo Italiano'nun yönetimindeki Fiorentina karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fiorentina 3-1 kazanırken goller; 7. dakikada Josip Brekalo, 63. dakikada Giacomo Bonaventura ve 90+3'de Nicolas Gonzalez'den geldi.

OSIMHEN'İN GOLÜ YETMEDİ

Ev sahibi Napoli'nin tek golünü ise 45+5'de penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fiorentina puanını 17'ye yükseltirken, Napoli 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli deplasmanda Hellas Verona'ya konuk olurken, Fiorentina evinde Empoli'yi konuk edecek.