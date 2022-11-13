Serie A'da Roma, Torino ile yenişemedi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, kendi sahasında konuk ettiği Türk futbolcu Emirhan İlkhan'ın takımı Torino ile 1-1 berabere kaldı.
Serie A 15. hafta maçında Roma, sahasında Torino ile karşılaştı.
Stadio Olimpico'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekibe puanı getiren golü 55. dakikada Karol Linetty attı. Roma'nın beraberlik golü ise 90+4. dakikada Nemanja Matic'ten geldi.
Roma'da Andrea Belotti 90+2. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.
ZEKİ ÇELİK FORMA GİYDİ
Roma'da forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik maçta 90 dakika süre aldı. Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan ise karşılaşmada süre alamadı.
Alınan bu sonucun ardından Torino 21, Roma ise 27 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Roma, Bologna'yı ağırlayacak. Torino ise Hellas Verona'yı konuk edecek.
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