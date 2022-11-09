Serie A'da Milan Cremonese engelini aşamadı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son şampiyon Milan, deplasmanda konuk olduğu Cremonese ile golsüz berabere kaldı.
Serie A'nın 14. haftasında Milan, deplasmanda Cremonese ile 0-0 berabere kaldı.
Şampiyonluk mücadelesi veren Milan, ligde henüz galibiyeti olmayan ve küme düşme hattındaki Cremonese'ye konuk oldu.
Karşılaşma boyunca konuk kırmızı-siyahlı takım, gol için yüklense de ev sahibi takımın kalecisi Carnesecchi'yi aşamayınca mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
NAPOLİ İLE FARK 8
Bu sonuçla Milan 1 puana razı olurken, zirve yarışında puan kaybı yaşadı. Milan, 30 puanla puan tablosunda 2. sırada yer aldı. Lider Napoli'nin de bu haftaki maçını kazanmasıyla iki takım arasındaki puan farkı 8'e çıktı.
Cremonese ise 7 puanla 18. basamakta yer aldı.
Video Haberler
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
- ''Tarihimizde kopukluk var''
- ''Görenler fotoğraf çekiyor''
- Atatürk'ün odası bakım sonrası 10 Kasım'a hazır
- Köy köy gezip çocukları tıraş ettiler
- Arama-kurtarma ekiplerinin 8 saatlik zorlu mesaisi
- Yaşı küçük, marifeti büyük
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Esenler'de kanaryalar güzellikleriyle yarıştı
- Tozlu araç camlarında resim çiziyor
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Son derece doğal ve doğru bir adımdır'
- Altılı masada istifa resti
- Kuzu otlatırken buldu, 16 milyon yıllık...
- Cihan Kolivar'a 'ekmek' gözaltısı
- Süleyman Soylu'ya zehir zemberek sözler
- AKP'ye seslendi: Karar verin
- Göğüs ağrısı şikâyetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı
- İmamoğlu'ndan 'siyasi yasak' davası açıklaması
- Çok Güzel Hareketler oyuncusu sevenlerini korkuttu
- Öğrenciler topluca intihara kalkıştı