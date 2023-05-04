Serie A'da şampiyon 33 yıl sonra Napoli!
Serie A 33. hafta maçında Napoli, deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kaldı ve bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Serie A 33. hafta maçında Napoli, deplasmanda Udinese ile karşılaştı.
Dacia Arena'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip 13. dakikada Sandi Lovric ile 1-0 öne geçti. Victor Osimhen 52. dakikada eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Il sogno ora è realtà: Napoli torna Campione! #Napul3— Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 4, 2023
?? #ForzaNapoliSempre #TuttoPerLei pic.twitter.com/HW32sfZecy
Bu sonuçla ligde en yakın takipçisi Lazio'ya 16 puan fark atan Napoli, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İtalyan devi, Serie A'da 33 yıl sonra Serie A'da şampiyonluğa ulaştı.
Alınan bu sonuçla birlikte Napoli puanını 80'e çıkardı. Udinese ise 43 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Fiorentina ile karşılaşacak. Udinese ise Sampdoria ile oynayacak.
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