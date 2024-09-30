Serie A'nın eski yıldızı, otel odasında ölü bulundu

İtalya Serie A'da forma giyen eski futbolcu Andrea Capone 43 yaşında hayatını kaybetti. Capone'nin cansız bedeninin bir otel odasında bulunduğu belirtildi.

Serie A'nın eski yıldızı, otel odasında ölü bulundu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 15:29

Serie A'nın eski yıldızı Andrea Capone yaşamını yitirdi. 43 yaşındaki eski futbolcunun cesedi, dün sabah İtalya'nın Cagliari şehrindeki 5 yıldızlı bir otelin odasında bulundu.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, ilk görünüşe göre Capone'nin kazara düşme sonucunda kafa travması nedeniyle öldüğü ileri sürüldü.

Capone'nin ölümüyle ilgili olarak futbolcunun eski kulübü Cagliari'den yapılan açıklamada "Her zaman profesyonelliği, adanmışlığı ve tutkusuyla tanınan bir çocuk" ifadelerine yer verildi.

İtalyan eski futbolcu, Cagliari'nin altyapısında yetişmiş ve ülkesinde Vicenza, Treviso, Salernitana gibi kulüplerde forma giymişti.


Etiketler: #Andrea Capone #hayatını kaybetti #Cagliari
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