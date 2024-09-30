Serie A'nın eski yıldızı, otel odasında ölü bulundu
İtalya Serie A'da forma giyen eski futbolcu Andrea Capone 43 yaşında hayatını kaybetti. Capone'nin cansız bedeninin bir otel odasında bulunduğu belirtildi.
Serie A'nın eski yıldızı Andrea Capone yaşamını yitirdi. 43 yaşındaki eski futbolcunun cesedi, dün sabah İtalya'nın Cagliari şehrindeki 5 yıldızlı bir otelin odasında bulundu.
İtalyan basınında çıkan haberlerde, ilk görünüşe göre Capone'nin kazara düşme sonucunda kafa travması nedeniyle öldüğü ileri sürüldü.
Capone'nin ölümüyle ilgili olarak futbolcunun eski kulübü Cagliari'den yapılan açıklamada "Her zaman profesyonelliği, adanmışlığı ve tutkusuyla tanınan bir çocuk" ifadelerine yer verildi.
İtalyan eski futbolcu, Cagliari'nin altyapısında yetişmiş ve ülkesinde Vicenza, Treviso, Salernitana gibi kulüplerde forma giymişti.
Etiketler: #Andrea Capone #hayatını kaybetti #Cagliari
Spor Haberleri
- Kayserispor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
- Kerem Aktürkoğlu'nun sevinci Avrupa'ya yayılıyor
- Süper Lig'de forma giyen 3 Boşnak futbolcuya milli davet
- Serie A'nın eski yıldızı, otel odasında ölü bulundu
- Ronaldo bir ilki başarmak istiyor!
- Altay'ın geleceğini tehlikeye sokabilir!
- Erik ten Hag'ın kaderi Mourinho'nun elinde
- O merkezin ismine tepki...
- Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması
- Japonya erken genel seçime gidiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet diyenler devleti yedi!
- Tek bir lokması bile karaciğer kanseri yapabiliyor
- İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçesi belli oldu
- Narin cinayetinde 'Şahin Göz' ayrıntısı
- ‘Adams iddianamesi’nde adı geçenler için çağrı
- Erden Timur, Cumhuriyet'e konuştu
- Ankara'da yürüyen merdivenlere sabotaj
- Bu balı gördüğünüz an reyondan uzaklaşın!
- 'Nasrallah'ın konumunu İranlı ajan bildirdi'
- Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldüler...