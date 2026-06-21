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Serkan Reçber'den dikkat çeken Rafa Silva açıklaması: 'Gelip sakatım diyordu'

Serkan Reçber'den dikkat çeken Rafa Silva açıklaması: 'Gelip sakatım diyordu'

21.06.2026 23:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Serkan Reçber'den dikkat çeken Rafa Silva açıklaması: 'Gelip sakatım diyordu'

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Serkan Reçber, siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Rafa Silva ile ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.

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Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Serkan Reçber, Sport Smart'ta siyah-beyazlılardaki dönemi için açıklamalarda bulundu.

Reçber, "Beşiktaş'ta 4-5 senedir süren kalıtsal problemler var; Sergen Hoca'nın da dediği gibi zamana ve birkaç transfer dönemine ihtiyacımız vardı. Devre arasında takımın yüzde 30-40'ını oluşturmuştuk, hedefimiz bunu yaz transferleriyle yüzde 70-80'e çıkarmaktı ve devre arasında yapacağımız transferlerle şampiyonluğun en güçlü adayı olacaktık" dedi.

RAFA SILVA SÜRECİ

Serkan Reçber, geçen sezon Beşiktaş'la kriz yaşamasının ardından takımdan ayrılan ve Benfica'ya imza atan Rafa Silva ile ilgili de dikkat çeken itiraflarda bulundu.

"CİDDİ BİR SORUN ÇIKMADI"

Serkan Reçber, "Gelip sakatım diyordu. Neren ağrıyor diye soruyorduk, 'Belim ağrıyor' cevabını veriyordu. MR çektik, iki kez gönderdik. Belinde ciddi bir sorun çıkmadı. Ufak tefek problemler herkesin yaşayabileceği şeylerdi" dedi.

Rafa Silva'nın antrenmanlarda da kendisini zorlamadığını anlatan Reçber, "Takım fitness çalışması yaparken Rafa yerde minder üzerinde açma-germe hareketleri yapıyordu. Yüksek şiddetli antrenmanlarda oyuncuların belli bir hızın üzerine çıkması gerekiyor. Rafa'yı kontrol ettiğimizde bu seviyelerin oldukça altında kaldığını görüyorduk" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın bu süreçte oyuncuya müdahale edilmemesini istediğini belirten Rençber, "Atletik ekip duruma müdahale etmek istediğinde Sergen Hoca, 'Bırakın, nasıl istiyorsa öyle yapsın' dedi" şeklinde konuştu.

Oyuncunun sağlık kontrollerinde de zorluk çıkardığını söyleyen Rençber, "Takımdaki tüm oyunculardan düzenli olarak kan alıyoruz, Rafa 'Kan vermem' diyordu. Her ay yapılan idrar testleri için de aynı tavrı sergiliyordu. Bu süreç tamamen iletişimle çözülebilecek durumların çok dışındaydı" dedi.

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