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Sarunas Jasikevicius'tan Beşiktaş GAİN'e övgü!

Sarunas Jasikevicius'tan Beşiktaş GAİN'e övgü!

18.06.2026 01:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Sarunas Jasikevicius'tan Beşiktaş GAİN'e övgü!

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş GAİN'i 82-71 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, hem Fenerbahçe Televizyonu'na hem de beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ GAİN'E ÖVGÜ

Maçı değerlendiren Jasikevicius, Beşiktaş GAİN'in ortaya koyduğu mücadeleyi beklediklerini belirterek, oyuncularının gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Jasikevicius, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Beşiktaş GAİN'den kesinlikle bunu bekliyorduk. Çok iyi bir koç tarafından çalıştırılıyorlar ve ortaya karakter koyuyorlar. Maçın başında zor şutlardan da isabet buldular. Bizim de hatalarımızı cezalandılar. Tabii ki 16-17 bin taraftarın önünde oynadığınız zaman bu da size yardım ediyor. Yavaş yavaş oyuna girdik. Üstünlüğü ele aldık ama belli hatalar yaptığımız için oyunu koparamadık. Oyuncularımın mücadelesi ile gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Mücadeleye devam ettiler ve galibiyeti elde ettiler" dedi.

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"BİR GALİBİYETE DAHA İHTİYACIMIZ VAR"

Litvanyalı çalıştırıcı, karşılaşma sonrasında beIN Sports mikrofonlarına da değerlendirmelerde bulundu.

Jasikevicius, "Bugün savunmada bazı hatalar yaptık ama çocuklar, genel anlamda müthiş bir mücadele sergiledi. Bu atmosferde oynamak hiç kolay değil. Ne zaman öne geçsek Beşiktaş her seferinde geri döndü. Tabii ki böyle olmasını bekliyorduk. Beşiktaş harika karakterlere sahip, çok iyi çalıştırılan bir takım. Dolayısıyla işimizin kolay olmayacağını zaten biliyorduk. Şimdi bir galibiyete daha ihtiyacımız var, hazır olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Final serisinde 2-1 üstünlüğü eline geçiren Fenerbahçe Beko, şampiyonluk için bir galibiyet daha arayacak.

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