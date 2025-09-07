Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sertaç Komsuoğlu'ndan Ali Koç'a destek!

7.09.2025 20:42:00
Ali Koç'un "Çıban başları ezilecek" sözleri sonrası Sertaç Komsuoğlu, camiaya birlik çağrısı yaparak "Fenerbahçe birdir, dokunmak isteyeni hep birlikte yıkarız" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Çıban başları ezilecek" sözleri camiada geniş yankı uyandırırken, Yönetici Sertaç Komsuoğlu da açıklamalarda bulundu. 

ALİ KOÇ: "BÖYLE GİDEMEZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden seçilmeleri halinde kulüp içerisindeki huzursuzluk çıkaran odaklara sert mesaj verdi:

"Eğer yeniden seçilirsek çıban başları ezilecek, bu böyle gidemez! 3 Temmuz'da kulübe etmediği kötülüğü bırakmayanlar bugün camiaya yön vermeye çalışıyor."

KOMSUOĞLU'NDAN DESTEK

Başkan Koç'un sözlerine destek veren Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, camiaya birlik çağrısı yaptı:

"Başkanımızın bugün söylediği 'Çıban başları ezilecek' sözü, camiamız için bir çağrıdır. 3 Temmuz'dan bu yana 'böl, parçala, yönet' stratejisiyle Fenerbahçe'yi karıştırmak isteyen odaklara karşı tek ses olmalıyız. Görüşlerimiz farklı olabilir. Fenerbahçe birdir! Ona dokunmaya kalkanı da, dokunmak isteyeni de hep birlikte yıkarız, yıkacağız. İyi ki Fenerbahçeliyiz…" 

