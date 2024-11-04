Servet Çetin'in yeni adresi belli oldu

Yayınlanma: 04.11.2024 - 19:56

Güncelleme: 04.11.2024 - 19:56

Ersun Yanal'la yollarını ayıran Amedspor, teknik direktörlük görevi için Servet Çetin ile anlaştı.

1. Lig ekibi Amedspor, Servet Çetin ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Amedspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, teknik direktör Servet Çetin ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Amedspor Şehmus Özer tesislerimizde, Başkan Yardımcımız Fadıl Oğurlu, Futbol Şube Sorumlumuz Şefik Özdil ve Yönetim Kurulu Üyemiz Nedim Dalga’nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde teknik direktörümüz Servet Çetin ile resmi sözleşme imzalandı.

Teknik direktörümüz Servet Çetin’e Amedspor’umuzda başarılar dileriz."