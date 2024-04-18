Servet Yardımcı kimdir? TFF Başkan adayı Servet Yardımcı kaç yaşında, nereli?

Servet Yardımcı, sosyal medyada futbolseverler tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Peki, Servet Yardımcı kimdir? TFF Başkan adayı Servet Yardımcı kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.04.2024 - 00:13
Servet Yardımcı kimdir? TFF Başkan adayı Servet Yardımcı kaç yaşında, nereli?
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimi için adaylığını koyan Servet Yardımcı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Servet Yardımcı kimdir? TFF Başkan adayı Servet Yardımcı kaç yaşında, nereli?

SERVET YARDIMCI KİMDİR?

Servet Yardımcı, 26 Aralık 1957 yılında Rize'de dünyaya geldi. Amatör olarak futbol oynadı. Bir dönem Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı.

İlk kez 2008 yılında, Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi. Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili oldu. Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etti.

2012'de başlayan Yıldırım Demirören dönemiyle 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevini sürdürdü. Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütmektedir.

2015 yılında UEFA Yönetim Kuruluna girmek için aday oldu ancak seçilmedi. 5 Nisan 2017'deki 41. UEFA Kongresinde yapılan seçimi kazanan Yardımcı, UEFA Yönetim Kuruluna girdi. 2021'de yeniden aday oldu ve tekrar seçildi.

Servet Yardımcı, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir.

Yardımcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yardımcı'nın kardeşi eski Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekili ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı'dır.


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