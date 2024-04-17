TFF'nin açıkladığı tarih tartışma konusu: Kulüpler erken seçimde ısrarcı!

Yayınlanma: 17.04.2024 - 09:49

Güncelleme: 17.04.2024 - 09:49

Süper Lig Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu’nun temmuz ayı olarak açıkladığı seçim tarihini öne çekmesi gündemiyle bir toplantı yaptı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, “Ligin başlamasına çok az bir süre kala genel kurul yapılması, kurulların oluşturulması, problemlerin çözülmesi gibi kararlar var. Kulüpler Birliği aklıselim bir karar alarak bu seçimi hızlandırmalıdır. Seçim bir an önce yapılmalıdır. Türk futbolu açısından son derece kritik bir virajdır. TFF başkanlığı için aday olacak isimlerin mutlaka bir kulübün sempatizanı olabilir. Aday olmayı düşünenler üyeliklerini dondurmalılardır, tarafsızlık sözü vermelidir” diye konuştu.

"DİYALOGLA ÇÖZÜLMESİ GEREKİR"



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, “Bizce seçimin daha erken tarihte yapılması esastır fakat bunun diyalogla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mehmet Büyükekşi’yle konunun ehemmiyeti sebebiyle görüşüyoruz. Bu seçimin haziran ayında yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Galatasaray’ın görüşünün en önemli maddesi, Kulüpler Birliği’ndeki birlikteliği bozmamak. İmza verenler olacaktır, vermeyenler olacaktbölünmenin önüne geçmemiz gerekiyor” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, seçimli genel kurulun 18 Temmuz'da yapılacağını açıklamıştı.