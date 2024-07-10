Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı'na aday oldu
Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Servet Yardımcı'nın adaylığı resmileşti.
Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı'na resmen aday olduğunu açıkladı.
Yardımcı yaptığı açıklamada, ''Resmi adaylık başvurumuz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmiştir. Türk futboluna hayırlı olsun.'' dedi.
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