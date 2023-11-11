Süper Lig'de cumartesi fırtınası: Kayserispor, İstanbul'da gol oldu yağdı!
Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti.
Süper Lig'in 12. haftasında Kemal Özdeş'in ekibi Kasımpaşa ile Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele gol şölenine sahne olurken 7 golün atıldığı maçı konuk ekip Kayserispor 4-3 kazandı.
Mame Thiam
MAME THİAM GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Kayserispor'un gollerini 12. dakikada Ali Karimi, 27. dakikada Sadık Çiftpınar kendi kalesine 44. dakikada Aylton Boa Morte ve 47. dakikada Mame Thiam kaydetti.
Ev sahibi Kasımpaşa'da ise goller 36. dakikada Mamadou Fall, 50. dakikada Nuno Da Costa ve 74. dakikada penaltıdan Aytaç Kara'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 22'ye yükseltirken, Kasımpaşa 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor sahasında Adana Demirspor'u ağırlarken, Kasımpaşa deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.
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