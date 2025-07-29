Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sevgi Uzun'un WNBA'deki yeni adresi belli oldu!

Sevgi Uzun'un WNBA'deki yeni adresi belli oldu!

29.07.2025 09:46:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Sevgi Uzun'un WNBA'deki yeni adresi belli oldu!

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi Chicago Sky, 27 yaşındaki milli oyuncu Sevgi Uzun'u renklerine bağladı.

Milli basketbolcu Sevgi Uzun, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Chicago Sky'a transfer oldu.

Chicago Sky'ın açıklamasında 27 yaşındaki oyuncuyla "sezon sonu sözleşmesi" imzalandığı duyuruldu.

7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kulüp menajeri Jeff Pagliocca, Chicago Sky'ın internet sitesinde yer alan değerlendirmesinde Sevgi'yi iki yönlü bir oyun kurucu olarak kadrolarına katmaktan heyecan duyduklarını belirterek, "WNBA ve yurt dışındaki performansıyla üst düzey bir seviyeye çıkan oyuncu, güçlü bir oyun kurucu ve savunmacı olduğunu kanıtlamayı sürdürecek" ifadelerini kullandı.

WNBA kariyerinde Dallas Wings ve Phoenix Mercury formaları giyen basketbolcu, bu sezon Phoenix Mercury'de 7 maçta 11 sayı ve 14 asist üretti.

İlgili Konular: #chicago #wnba #Sevgi Uzun

İlgili Haberler

Sevgi Uzun'un yeni adresi WNBA!
Sevgi Uzun'un yeni adresi WNBA! Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi Phoenix Mercury, 27 yaşındaki milli oyuncu Sevgi Uzun'u renklerine bağladı.
Eski Fenerbahçeli Breanna Stewart, WNBA'de rekor kırdı!
Eski Fenerbahçeli Breanna Stewart, WNBA'de rekor kırdı! Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'ne (WNBA) ara verilen dönemde Fenerbahçe Alagöz Holding'de oynayan ABD'li basketbolcu Breanna Stewart, bir sezonda atılan en fazla sayı rekorunu eline geçirdi.
Sevgi Uzun: 'En büyük hayalim WNBA'e Avrupa şampiyonu olarak gitmek'
Sevgi Uzun: 'En büyük hayalim WNBA'e Avrupa şampiyonu olarak gitmek' Fenerbahçe Alagöz Holding'teki performansıyla Kadınlar Amerikan Basketbol Ligi'nde (WNBA) forma giymeye hak kazanan ikinci Türk olan Sevgi Uzun, kariyerine dair açıklamalarda bulundu.