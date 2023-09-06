Eski Fenerbahçeli Breanna Stewart, WNBA'de rekor kırdı!

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'ne (WNBA) ara verilen dönemde Fenerbahçe Alagöz Holding'de oynayan ABD'li basketbolcu Breanna Stewart, bir sezonda atılan en fazla sayı rekorunu eline geçirdi.

AA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 11:11
Eski Fenerbahçeli Breanna Stewart, WNBA'de rekor kırdı!
Abone Ol google-news

New York Liberty'de forma giyen Breanna Stewart, 885 sayıyla bir WNBA normal sezonunda en fazla sayı atan oyuncu oldu.

Kariyerinde 2 WNBA şampiyonluğu yaşayan, 2 kez final serisinin, bir defa da normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Stewart, sayı kralı olduğu 2022'den sonra bu yıl da skorer oyununu sürdürüyor.

Liberty'nin Dallas Wings'i 94-93 yendiği karşılaşmayı 40 sayıyla tamamlayan 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu, 38 maç sonunda sayısını 885'e yükseltti.

ESKİ FENERBAHÇELİ TAURASI'Yİ GERİDE BIRAKTI

Stewart böylece normal sezonda 34 maçın oynandığı 2006'da 860 sayı atarak rekoru elinde tutan Diana Taurasi'yi geride bıraktı.

Normal sezondaki karşılaşma sayısı, 2023'te 36'dan 40'a yükseldiği için Stewart'ın rekoru geliştirmesi için önünde 2 maç daha bulunuyor.

WNBA'e ara verilen dönemde Fenerbahçe Alagöz Holding forması giyen Stewart ayrıca, kariyerinde 4. kez 40 sayı barajını geçerek bu alandaki rekoru da Taurasi ile paylaştı.


Player Alanı
Breanna Stewart wnba rekor fenerbahçe

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de 6 numara arayışı!

Fenerbahçe'de 6 numara arayışı!
Fenerbahçe, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı: 6 oyuncu kadroya alınmadı

Fenerbahçe, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı: 6 oyuncu kadroya alınmadı
Fenerbahçe'de Luan Peres gelişmesi: Sözleşmesi dondurulabilir!

Fenerbahçe'de Luan Peres gelişmesi: Sözleşmesi dondurulabilir!

En Çok Okunan Haberler