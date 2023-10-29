Sevilla 2-0'dan döndü ama galibiyet hasreti devam etti!

Yayınlanma: 29.10.2023 - 09:17

Güncelleme: 29.10.2023 - 09:17

La Liga 11. hafta maçında Sevilla, deplasmanda Cadiz ile karşılaştı.

Cadiz ev sahipliğinde oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Cadiz 8. dakikada Christopher Ramos ve 28. dakikada Machis'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Sevilla 37. dakikada Ocampos'un golüyle farkı 1'e indirdi. Konuk ekip 60. dakikada bu kez Ivan Rakitic'in ayağıyla 2-2'lik eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Diego Alonso'nun öğrencileri bu sonuçla ligde üs üste 4. kez puan kaybetti. Ayrıca ligde bu kez 4. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Cadiz'in ise 3 maçlık mağlubiyetin ardından ilk kez sahadan puanla ayrıldı. Ev sahibi ekibin ayrıca 7 maçlık galibiyet hasreti bulunuyor. Bu sonuçla birlikte Sevilla ve Cadiz'in puanı 10'a yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Sevilla, Celta Vigo ile karşılaşacak. Cadiz ise Getafe'yi ağırlayacak.