Sevilla 3 puanı son anda kaybetti!

Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:31

Güncelleme: 12.03.2024 - 10:31

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Gaizka Garitano'nun ekibi Almeria ile Quique Sanches Flores yönetimindeki Sevilla karşı karşıya geldi.

Power Horse Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 81. dakikasında 1-0 yenik durumda giren Sevilla, 2-1 öne geçti ancak son dakikalarda yediği gol ile sahadan 2-2'lik beraberlik ile ayrıldı.

ALMERİA UZATMADA PUANA ULAŞTI

Sevilla'nın gollerini 81. dakikada Dodi Lukebaio ve 86. dakikada Lucas Ocampos kaydederken, Almeria'nın gollerini; 38. dakikada Adrian Embarba ve 90+5'te Marko Milovanovic attı.

Bu sonuçla birlikte geride kalan 28 haftada galibiyetle tanışamayan Almeria 10 puana yükselirken, Sevilla puanını 28'e ulaştırmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Sevilla evinde Celta Vigo'yu ağırlarken, Almeria deplasmanda Las Palmas ile karşılaşacak.