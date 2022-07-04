Sevilla Marcao ile ilgilendiklerini doğruladı!
Sevilla Sportif Direktörü Monchi, İspanya'da katıldığı bir radyo programında, Galatasaray'dan Marcao ile ilgilendiklerini doğruladı.
Sevilla'dan, Galatasaray forması giyen Marcao ile ilgili flaş bir transfer açıklaması geldi.
İspanyol ekibinin ünlü sportif direktörü Monchi, katıldığı bir radyo programında, Brezilyalı savunma oyuncusu ile ilgilendiklerini doğruladı.
Monchi, açıklamasında, "Marcao, listemizde olan stoperlerden bir tanesi. Ancak, şu anda transfer için düşündüğümüz tek stoper o değil. Ben sürekli farklı alternatifler üzerinde de çalışırım. Farklı filtrelerimizden başarıyla geçti ve transferini düşündüğümüz oyunlar listesine girdi. Sadece agresif bir stoper değil aynı zamanda sol ayaklı. Pasör özellikleri var. Aklımızda belirlediğimiz profile tam olarak uyan bir stoper." ifadelerini kullandı.
İspanyol basını, geçtiğimiz günlerde Marcao'nun Sevilla ile 5 yıllık anlaşma sağladığını ve Galatasaray ile transfer için görüşmelerin devam ettiğini öne sürmüştü.
Video Haberler
- Tekkeköy’deki yangın korkuttu
- 3 ilçenin trafiğini rahatlatması beklenen yol açıldı
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Metroda 'alkol' kavgası
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Yunanistan’da 53 noktada orman yangını
- Domuz sürüsü araçlara aldırış etmedi karşıya geçti
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Çekiçli adam dehşeti kamerada: Ortalık savaş alanı
- Fare, yavrusunu kapan yılanla mücadele etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigaraya dev zam
- Memur zammı belli oldu: İşte en düşük maaş
- Demirören'e tarih verdi
- İstanbul’da yasak kararı!
- Trabzon’da da ‘cüppeli yürüyüş’
- 'Erdoğan seçilirse görevden alınabilirim'
- Enflasyon 1998 yılından bu yana en yüksek seviyede!
- Trafik ışıklarında yeni dönem
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Selvi'den 'Abdullah Öcalan' haberi