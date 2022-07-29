Sevilla Marcao'dan sonra Victor Nelsson'u da istiyor
İspanya Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla'nın, Marcao'dan sonra Galatasaray'ın bir diğer stoperi Victor Nelsson'u da istediği ortaya çıktı. İspanyol kulübün Jules Kounde'nin boşluğunu Nelsson ile doldurmayı planladığı ortaya çıktı.
Sevilla'nın yıldız stoperi Jules Kounde'nin ayrılığı sonrası İspanyol ekibinin Marcao'nun yanına Galatasaraylı Victor Nelsson'u istediği yazıldı.
İspanyol basını, Galatasaray'ın 7 milyon Euro harcayarak kadrosuna kattığı Nelsson'un Sevilla Sportif Direktörü Monchi tarafından istendiğini yazdı. Marcao ile Nelsson'un birbirlerini çok iyi tanıyan iki stoper olduğunu düşünen Monchi'nin bu hamleyle Kounde'den doğacak boşluğu doldurmayı planladığı ifade edildi.
"GALATASARAY'I İKNA ETMESİ ZOR"
İspanyollara göre bonservisi 12 milyon Euro olan Nelsson'un Sevilla için hiç de ucuz olmayacak bir transfer olacağı ifade ediliyor. Sevilla'nın Galatasaray'ı ikna etmek için kesenin ağzını açması gerektiğini belirten İspanyol basını, Galatasaray'ın 2 stoperini 20 gün içinde transfer etmenin bedelinin yüksek olacağı görüşünde..
23 yaşındaki Danimarkalı savunmacı, Galatasaray formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 48 maçta boy gösterdi ve 1 de gol katkısı sağladı.
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