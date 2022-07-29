Fredrik Midtsjö, Galatasaray için geliyor!

29 Temmuz 2022 Cuma, 09:11

Galatasaray, Sergio Oliveira'nın ardından orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö için anlaşma sağladı. Norveçli futbolcu için Hollanda ekibine 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Başarılı futbolcu, iddiaya göre bugün Galatasaray için İstanbul'a gelecek.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzalayacağı 28 yaşındaki futbolcuya da senelik 1 milyon Euro maaş ödeyecek.

Anlaşmanın ardından Fredrik Midtsjö'nün menajeri son detayları görüşmek için İstanbul'a geldi.

Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Fredrik Midtsjö transferinin önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağı ileri sürülüyor.