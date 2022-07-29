Fredrik Midtsjö, Galatasaray için geliyor!
Süper Lig ekibi Galatasaray, adı bir süredir transfer gündeminde yer alan Fredrik Midtsjö için anlaşma sağladı. İddiaya göre, Midtsjö İstanbul'a geliyor.
Galatasaray, Sergio Oliveira'nın ardından orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö için anlaşma sağladı. Norveçli futbolcu için Hollanda ekibine 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Başarılı futbolcu, iddiaya göre bugün Galatasaray için İstanbul'a gelecek.
MALİYETİ BELLİ OLDU
Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzalayacağı 28 yaşındaki futbolcuya da senelik 1 milyon Euro maaş ödeyecek.
Anlaşmanın ardından Fredrik Midtsjö'nün menajeri son detayları görüşmek için İstanbul'a geldi.
Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Fredrik Midtsjö transferinin önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağı ileri sürülüyor.
Video Haberler
- Hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
- Yol trafiğe kapatıldı
- Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı
- 'Yumurtaya zam yolda'
- Fenerbahçe'den Vladimir Putin açıklaması
- Kamyon alev alev yandı
- CHP'den Savcı Sayan'a çok sert tepki
- Konteyner tuvalet küle döndü
- Süpürgeyle hırsızları kovalayıp kaçırdı
- 15-20 vekile 'her şey değişir'
En Çok Okunan Haberler
-
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı
- Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası yeni açıklama
- Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
- AKP'li başkandan silahla gövde gösterisi
- AKP'de 'parti devleti' krizi
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- İmam Halil Konakcı'dan yeni açıklama
- Tek gol İsrail'den turla dönmeye yetti!