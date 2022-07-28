Galatasaray'ın gündemindeydi: Erik Botheim'ın performansı dikkat çekti
Süper Lig ekibi Galatasaray, hukuki sorun yaşamamak için transferden vazgeçtikten sonra Erik Botheim de Salernitana'ya imza atmıştı. Yıldız oyuncu hazırlık maçındaki performansıyla oldukça dikkat çekti.
Galatasaray, hazırlık maçında İtalyan ekibi Salernitana ile 1-1 berabere kaldı. Salernitana'da gol atarak açılışı yapan Erik Botheim, İtalyan ekibine transfer olmadan evvel Galatasaray’ın da gündemine gelmişti.
Fanatik’in haberine göre, Krasnodar'dan sözleşmesi feshedilerek ayrılan Norveçli futbolcu bonservisini eline almıştı ancak Galatasaray, Rus ekibinin genç golcüyü dava etme ihtimaline karşı transferde geri adım atmıştı.
Yönetim hukuki sorun yaşamamak için transferden vazgeçtikten sonra Botheim de Salernitana'ya imza atmıştı. Yıldız oyuncu performansıyla oldukça dikkat çekti.
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