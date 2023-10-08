Sevilla puanı 90+6'da kurtardı!

Yayınlanma: 08.10.2023 - 09:01

Güncelleme: 08.10.2023 - 09:01

İspanya La Liga'nın 9. hafta karşılaşmasında Sevilla ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Rayo Vallecano'nun gollerini 21. dakikada Oscar Valentin ile 26. dakikada Alvaro Garcia kaydederken, Sevilla 50. dakikada Djibril Sow ile farkı bire düşürdü. Maçın 90+6'ncı dakikasında sahneye çıkan En-Nesyri skora dengeyi getirdi ve karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

SIRADAKİ RAKİBİ REAL MADRID

Bu sonuçla birlikte Sevilla 8, Rayo Vallecano 13 puana yükseldi.

Sevilla önümüzdeki maç haftasında Real Madrid'i sahasında ağırlayacak. Rayo Vallecano ise Las Palmas deplasmanına gidecek.