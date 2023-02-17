Sevilla tur kapısını sonuna kadar araladı!
UEFA Avrupa Ligi son 16'ya kalma mücadelesi veren Sevilla ile PSV Eindhoven karşılaştı. İspanyol ekip mücadeleyi 3-0 kazandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sevilla, PSV Eindhoven ile karşılaştı.
Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan maçı Sevilla 3-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Youssef En-Nesyri, 50. dakikada Lucas Ocampos ve 55. dakikada Nemanja Gudelj kaydetti.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra PSV'ye imza atan Patrick van Aanholt maçta ilk 11'de yer aldı.
Maç öncesi ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Bu sonuçla İspanyol ekibi 2. maç öncesi önemli bir avantaj elde etti.
Mücadelenin rövanşı 23 Şubat Perşembe günü Hollanda'da oynanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıllarca Silivri’ye gitmiş gelmiş adamım, gider yatarım
- Haluk Levent'ten Tarkan açıklaması
- Haluk Levent enkazdan kurtarılan bebeğin ismini koydu
- Haluk Levent paylaştı: Gülşen'in bağışı ortaya çıktı
- Ses getirecek 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası' açıklaması
- Haluk Levent'ten beklenen açıklama geldi
- Can kaybında artış!
- Depremden sağ kurtuldu: Deprem bizi yataktan attı
- 'O kapıyı devirir gireriz içeri'
- Cem Seymen, CNN Türk'ten istifa etti