Sevilla üç puanı 87'de kaptı!

28.09.2025 17:29:00
Güncellenme:
Sevilla, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Sevilla, deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk oldu.

Estadio de Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sevilla, 1-0 kazanmayı başardı.

Sevilla'nın golünü 87. dakikada Akor Adams kaydetti.

SON 5 MAÇTA 3 GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Sevilla, son 5 maçtaki 3. galibiyetini elde etti. Rayo Vallecano'nun ise galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

Sevilla, ligdeki puanını 10'a yükseltti ve 9. sırada konumlandı. Rayo ise puanla 16. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Sevilla, sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Rayo Vallecano, Real Sociedad'a konuk olacak.

