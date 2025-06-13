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Sevilla'da Matias Almeyda dönemi!

Sevilla'da Matias Almeyda dönemi!

13.06.2025 15:58:00
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Haber Merkezi
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Sevilla'da Matias Almeyda dönemi!

Arjantinli teknik adam Matias Almeyda, İspanya Ligi ekiplerinden Sevilla'nın yeni teknik direktörü oldu.

Matias Almeyda, Sevilla'nın yeni teknik direktörü oldu.

Gazeteci César Luis Merlo'nun haberine göre Almeyda, La Liga ekibi Sevilla ile anlaştı. Taraflar arasında sözlü bir anlaşma sağlandı ve belgelerin karşılıklı olarak gönderildiği, 2028 yılının Haziran ayına kadar sürecek bir sözleşmenin imzalanacağı belirtildi.

1996-1997 yılları arasında futbolcu olarak Sevilla forması giyen Almeyda, daha önce River Plate, Banfield, Guadalajara, San Jose Earthquakes ve AEK Atina takımlarını çalıştırdı. Bu beş kulüple toplam dokuz kupa kazanan Almeyda, 2018 yılında Guadalajara ile CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

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