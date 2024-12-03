Sevilla'da kazanan çıkmadı!

Sevilla, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında kendi sahasında ağırladığı Osasuna ile 1-1 berabere kaldı.

Sevilla'da kazanan çıkmadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2024 - 11:48

İspanya La Liga'nın 15. hafta karşılaşmasında Sevilla, Osasuna'yı konuk etti.

Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 berabere bitti.

Sevilla'nın tek golünü 72'de Dodi Lukebakio kaydetti. Osasuna'nın golünü ise 69'da Ante Budimir attı.

Sevilla, bu sonucun ardından puanını 19 yaptı. Osasuna ise 23 puan yaptı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Sevilla, Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Osasuna, Alaves'i konuk edecek.


Etiketler: #sevilla #Osasuna #la liga

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