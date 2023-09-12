Sevilla'dan Marcao'ya kötü haber: Kadroya alınmadı!
Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmedi.
Galatasaray'dan Sevilla'ya transferinin ardından sakatlıkların da etkisiyle İspanya'da aradığını bulamayan Marcao, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyecek.
Brezilyalı savunma oyuncusu, Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi'ne bildirdiği geniş kadroda yer almadı.
İspanyol ekibi, 27 yaşındaki savunma oyuncusunu geçen sezon Galatasaray'dan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Marcao, geçen sürede Sevilla'da yalnızca 11 maçta süre buldu.
Sevilla, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda; Arsenal, PSV Eindhoven ve Lens ile mücadele edecek.
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