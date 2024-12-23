Sevilla'yı 4 golle devirdi: Real Madrid adım adım zirveye!

Real Madrid, La Liga'da Sevilla'yı 4-2 yendi ve lider Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Milli futbolcu Arda Güler, 71. dakikada oyuna dagil oldu.

Sevilla'yı 4 golle devirdi: Real Madrid adım adım zirveye!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 00:05

La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Sevilla'yı ağırladı.

Eflatun beyazlılar mücadeleyi 4-2 kazandı. Real Madrid'in gollerini 10. dakikada Mbappe, 20. dakikada Valverde, 34. dakikada Rodrygo ve 53. dakikada Brahim Diaz attı. Sevilla'da Romero 35. dakikada ve 86. dakikada Lukebakio ağları havalandırdı. Maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 71. dakikada Ceballos'un yerine oyuna girdi.

Ligde Atletico Madrid ile 1 maç eksiği bulunan Real Madrid puanını 40 yaptı ve zirve ile arasındaki farkı 1'e indirdi. Sevilla ise 22 puanda kaldı.


Etiketler: #real madrid #sevilla #la liga

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