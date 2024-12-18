İspanyol basınından flaş Arda Güler iddiası: Real Madrid kararını verdi!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in milli yıldız Arda Güler için teklif geldiği ve kararını verdiği iddia edildi.

İspanyol basınından flaş Arda Güler iddiası: Real Madrid kararını verdi!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2024 - 12:18

Futbolda ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Bernabeu Digital'in haberine göre; Real Madrid, Arda Güler'in sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi için Borussia Dortmund'dan teklif aldı.

REAL MADRID'DE KALACAK

Haberde, Real'in Alman kulübüyle ilişkileri çok iyi olsa da bu operasyonun gerçekleşmesinin zor olduğu ifade edildi. Bundesliga'da istikrarsız bir sezon geçiren Dortmund'un kadrosunu güçlendirmek için Arda'yı istediği ancak hem Real Madrid'in hem de futbolcunun bu teklife kapıyı kapattığı kaydedildi.

Türk oyuncunun sezonu İspanyol kulübünde tamamlayacağı belirtildi.


Etiketler: #arda güler #real madrid #Borussia Dortmund

İlgili Haberler

Ailesiyle görüşme yapıldı: Alman devinden Arda Güler hamlesi!

Ailesiyle görüşme yapıldı: Alman devinden Arda Güler hamlesi!
Adı Leverkusen ile anılıyordu: Ünlü gazeteciden flaş Arda Güler iddiası!

Adı Leverkusen ile anılıyordu: Ünlü gazeteciden flaş Arda Güler iddiası!
Arda Güler'in 2 asisti Real Madrid'e yetmedi

Arda Güler'in 2 asisti Real Madrid'e yetmedi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler