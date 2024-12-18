İspanyol basınından flaş Arda Güler iddiası: Real Madrid kararını verdi!
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in milli yıldız Arda Güler için teklif geldiği ve kararını verdiği iddia edildi.
Futbolda ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basınından Bernabeu Digital'in haberine göre; Real Madrid, Arda Güler'in sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi için Borussia Dortmund'dan teklif aldı.
REAL MADRID'DE KALACAK
Haberde, Real'in Alman kulübüyle ilişkileri çok iyi olsa da bu operasyonun gerçekleşmesinin zor olduğu ifade edildi. Bundesliga'da istikrarsız bir sezon geçiren Dortmund'un kadrosunu güçlendirmek için Arda'yı istediği ancak hem Real Madrid'in hem de futbolcunun bu teklife kapıyı kapattığı kaydedildi.
Türk oyuncunun sezonu İspanyol kulübünde tamamlayacağı belirtildi.
Etiketler: #arda güler #real madrid #Borussia Dortmund
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