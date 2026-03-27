Sezon sonu yollar ayrılacak... Liverpool'da Salah'ın yerine 5 aday!

27.03.2026 14:06:00
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sezon sonunda yıldızı Mohamed Salah'la yollarını ayıracak. 9 yılın ardından takıma veda etmeye hazırlanan Salah'ın yerine geçebilecek isimle ilgili Liverpool'un gündeminde 5 futbolcu yer alıyor.

Liverpool, geçen sezon sözleşmesini yenilediği Mohamed Salah'a bu sezonun sonunda veda ediyor. 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalamasına rağmen kulüpten daha erken ayrılacak Salah'ın yeni takımı henüz netleşmiş değil. Salah yerini hemen doldurmak isteyen Liverpool'un gündeminde birçok isim yer alıyor.

Athletic'te yer alan haberde Liverpool, Salah'ın yerine düşünebileceği 5 isim değerlendirildi. Bu isimlerden ilki, Bayern Münih forması giyen Michael Olise. Bayern Münih formasıyla bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin listesine giren Olise, daha önce Premier Lig'de Crystal Palace formasını giymişti.

Liverpool'un Salah'ın yerine düşünebileceği isimlerden birinin Leipzig'in genç futbolcusu Yan Diomande olduğu aktarıldı. Diomande'nin geleceğe yönelik bir hamle olabileceği ancak Leipzig'in yüksek bir bonservis talep edebileceği ifade edildi.

Bournemouth'a ara transfer döneminde imza atan Rayan ise Liverpool'un düşünebileceği bir diğer aday olarak gösterildi. Brezilyalı oyuncunun kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çektiği ve sözleşmesinde 100 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunduğu ifade edildi.

Liverpool'un yaz transfer döneminde düşünebileceği adaylar arasında Lyon'dan Malick Fofana ve Brighton'dan Yankuba Minteh olduğu aktarıldı. Fofana'nın daha önce Chelsea ve Everton'ın da gündemine geldiği, listedeki diğer adaylara göre daha düşük bir bonservisi olabileceği ifade edildi. Minteh'in ise Arne Slot'la Feyenoord'da birlikte çalıştığı hatırlatılırken genç futbolcunun potansiyelinin yüksek olduğu vurgulandı.

İlgili Haberler

Wesley Sneijder'den Liverpool'a tepki: 'Çirkinleşmeyi bırakın hesap verin' Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Liverpool maçından sonra iki kulüp arasında yaşanan tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Hollandalı Sneijder, Liverpool'un tavrına tepki gösterdi.
Liverpool-Galatasaray maçında 4. hakemle yer değiştirmişti... Szymon Marciniak'tan hakkındaki iddialara yanıt! Liverpool ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçına atanan Szymon Marciniak, belindeki ağrıların artması nedeniyle karşılaşmayı yönetmemiş ve 4. hakemle yerini değiştirmişti. Polonyalı hakemden maçın ardından hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama geldi.
Mohamed Salah'tan Liverpool kararı: Resmen açıkladı! Mısırlı oyuncu Mohammed Salah, sezon sonunda İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan ayrılacağını duyurdu.