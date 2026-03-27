Sezon sonu yollar ayrılacak... Liverpool'da Salah'ın yerine 5 aday!

Liverpool, geçen sezon sözleşmesini yenilediği Mohamed Salah'a bu sezonun sonunda veda ediyor. 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalamasına rağmen kulüpten daha erken ayrılacak Salah'ın yeni takımı henüz netleşmiş değil. Salah yerini hemen doldurmak isteyen Liverpool'un gündeminde birçok isim yer alıyor.

Athletic'te yer alan haberde Liverpool, Salah'ın yerine düşünebileceği 5 isim değerlendirildi. Bu isimlerden ilki, Bayern Münih forması giyen Michael Olise. Bayern Münih formasıyla bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin listesine giren Olise, daha önce Premier Lig'de Crystal Palace formasını giymişti.

Liverpool'un Salah'ın yerine düşünebileceği isimlerden birinin Leipzig'in genç futbolcusu Yan Diomande olduğu aktarıldı. Diomande'nin geleceğe yönelik bir hamle olabileceği ancak Leipzig'in yüksek bir bonservis talep edebileceği ifade edildi.

Bournemouth'a ara transfer döneminde imza atan Rayan ise Liverpool'un düşünebileceği bir diğer aday olarak gösterildi. Brezilyalı oyuncunun kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çektiği ve sözleşmesinde 100 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunduğu ifade edildi.

Liverpool'un yaz transfer döneminde düşünebileceği adaylar arasında Lyon'dan Malick Fofana ve Brighton'dan Yankuba Minteh olduğu aktarıldı. Fofana'nın daha önce Chelsea ve Everton'ın da gündemine geldiği, listedeki diğer adaylara göre daha düşük bir bonservisi olabileceği ifade edildi. Minteh'in ise Arne Slot'la Feyenoord'da birlikte çalıştığı hatırlatılırken genç futbolcunun potansiyelinin yüksek olduğu vurgulandı.