Liverpool-Galatasaray maçında 4. hakemle yer değiştirmişti... Szymon Marciniak'tan hakkındaki iddialara yanıt!

UEFA tarafından Liverpool ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçına atanan hakem Szymon Marciniak, belindeki ağrılar artınca riske girmedi ve karşılaşmayı yönetmedi. Yerini 4. hakeme bırakan Marciniak'ın aylarca sahalardan uzak kalacağı ve 2026 Dünya Kupası'nı kaçıracağı iddia ediliyordu.

TVP Sport'a konuşan Marciniak iddialara şöyle cevap verdi:

"Hakemlikten aylarca uzak kalmama neden olacak sakatlığımla ilgili söylentiler tamamen asılsızdır. Gerçek şu ki, bel omurgamda bir sakatlık geçirdim ve Liverpool-Galatasaray maçını yönetmememin tek nedeni buydu.

Şu anda antrenmanlara geri döndüm, şimdilik hafif tempoda çalışıyorum ve 29 Mart – 3 Nisan tarihleri arasında Dünya Kupası’nda görev almayı hedefleyen UEFA hakem adayları için düzenlenen FIFA kampına katılacağım. Futbol tarihinin en büyük organizasyonu olacak Dünya Kupası’nda yer almak benim için çok önemli"