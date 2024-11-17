Sezonu kapatması beklenen Icardi herkesi şaşırtıp son maçlarda oynamayı planlıyor

Yayınlanma: 17.11.2024 - 05:43

Güncelleme: 17.11.2024 - 05:43

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin sakatlığı moralleri bozarken, Arjantinli golcü öngörülenden daha erken bir tarihte sahalara dönmeyi hedefliyor. Çapraz bağları kopan golcü futbolcu ülkesi Arjantin’de... Bir yandan ayrı olduğu eşi Wanda Nara ile yaşadıkları da gündemden düşmeyen ve dizindeki kemik ödeminin azalması beklenen Icardi’nin, gelecek hafta İstanbul’a dönmesi bekleniyor. Yeniden kontrolleri yapılacak yıldız oyuncunun, ameliyat tarihi ve sonrasındaki tedavi süreci planlanacak. Sezonu kapattığı belirtilen Icardi’nin lig bitmeden yeniden formasına kavuşmak istediği öğrenildi. Golcü futbolcunun, sakatlığı nedeniyle sözleşmesini dondurmayı gündemine alan Sarı-Kırmızılı yöneticilere, “Mayıs ayında tekrar oynamak istiyorum. Şampiyonluğa beraber ulaşacağız” dediği bildirildi.