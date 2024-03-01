Sezonun ilk pole pozisyonunun sahibi Verstappen'in!
Sezonun ilk pole pozisyonunun sahibi son şampiyon Max Verstappen oldu.
Sezonun ilk pole pozisyonunun sahibi belli oldu.
Bahreyn GP'de pole pozisyonu son şampiyon Max Verstappen'in oldu.
Max Verstappen (1.29.179)
Charles Leclerc (+0.228)
George Russell (+0.306)
AYRINTILAR BİRAZDAN
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