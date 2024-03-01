Sezonun ilk pole pozisyonunun sahibi Verstappen'in!

Sezonun ilk pole pozisyonunun sahibi son şampiyon Max Verstappen oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 20:25
Sezonun ilk pole pozisyonunun sahibi Verstappen'in!
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Sezonun ilk pole pozisyonunun sahibi belli oldu.

Bahreyn GP'de pole pozisyonu son şampiyon Max Verstappen'in oldu.

Max Verstappen (1.29.179)

Charles Leclerc (+0.228)

George Russell (+0.306)

AYRINTILAR BİRAZDAN


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