Shakhtar Donetsk - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Antwerp ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2023 - 11:23
Shakhtar Donetsk - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı sürüyor.

Marino Pusic yönetimindeki Shakhtar Donetsk, sahasında Mark van Bommel'in ekibi Antwerp ile karşı karşıya gelecek.

SHAKHTAR DONETSK - ANTWERP MAÇI SAAT KAÇTA?

Volkspark Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

SHAKHTAR DONETSK - ANTWERP MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Bartosz Frankowski'nin yöneteceği karşılaşma EXXEN ve TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.

Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta sahasında Barcelona'yı 1-0 mağlup etmişti.

Antwerp ise deplasmanda Porto'ya 2-0 mağlup olmuştu. 


Shakhtar Donetsk Royal Antwerp Şampiyonlar Ligi

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