Shakhtar Donetsk - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Antwerp ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı sürüyor.
Marino Pusic yönetimindeki Shakhtar Donetsk, sahasında Mark van Bommel'in ekibi Antwerp ile karşı karşıya gelecek.
SHAKHTAR DONETSK - ANTWERP MAÇI SAAT KAÇTA?
Volkspark Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
SHAKHTAR DONETSK - ANTWERP MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonyalı hakem Bartosz Frankowski'nin yöneteceği karşılaşma EXXEN ve TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.
Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta sahasında Barcelona'yı 1-0 mağlup etmişti.
Antwerp ise deplasmanda Porto'ya 2-0 mağlup olmuştu.
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