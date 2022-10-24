Shakhtar Donetsk, İran'ın Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını istedi
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesinde İran milli takımının turnuvaya katılacaklar listesinden çıkarılmasını istedi
Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk Futbol Kulübü, Rusya'nın askeri müdahalesine destek verdiği iddiasıyla İran'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan çıkarılması çağrısında bulundu.
Kulübün sosyal medya hesabından açıklama yapan Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin, "İran'ın Ukraynalılara yönelik saldırılara doğrudan katılımı nedeniyle Dünya Kupası'na katılımının derhal yasaklanması için FIFA'ya ve tüm uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz. Ukrayna Dünya Kupası'nda olmalı. İran'ın orada yeri yok" ifadelerini kullandı.
"UKRAYNALILAR, İRAN FÜZELERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLECEK"
Palkin, "İran, milli takımlarının Dünya Kupası'nda oynamasını izleyerek eğlenirken, Ukraynalılar İran insansız hava araçları ve İran füzeleri tarafından öldürülecek. Bu tür yaklaşık 250 insansız hava aracı, Ukrayna'nın şehirlerine saldırdı" açıklamasını yaptı.
Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- Urfa'ya Nebati operasyonu
- Adana Demirspor yara aldı!
- İşte AKP'nin İstanbul'daki oy oranı
- Seçim öncesi referandum tuzağı
- Eşi yaşamını yitiren kadınlara konut yardımı
- Barış Pehlivan'dan sert yanıt
- İstanbul Barosu'na ilk kadın başkan
- 'Yüksek dozda ilaç kullanıyor'
- İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu