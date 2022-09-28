Shakira için flaş iddia! Pique ile bitti Casillas ile başladı...

Geçtiğimiz haziran ayında Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique ile 12 yıllık ilişkilerine son veren Shakira'nın Real Madrid'in efsane isimlerinden Iker Casillas ile aşk yaşadığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2022 Çarşamba, 07:21
Shakira için flaş iddia! Pique ile bitti Casillas ile başladı...
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Barcelona'nın yıldız ismi Gerard Pique ile olan 12 yıllık birlikteliğini sonlandıran Shakira'nın kendisi gibi skandal bir ayrılık yaşayan Iker Casillas ile beraber olduğu iddia edildi.

İspanya'da yayın yapan magazin programı Socialite'nin haberine göre; iş ortağının iş arkadaşlarından biri olan Iker Casillas ile romantik bir ilişki yaşamaya başlayan Shakira'nın bu iddialara ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Iker Casillas'ın geçtiğimiz aylarda televizyon sunucusu Sara Carbonero ile olan evliliğini sonlandırması bu iddiaları güçlendirdi.

Son dönemde sosyal medyada daha aktif olan Casillas'ın Shakira'yı Instagram'dan takip etmeye başlaması da iddialara farklı bir boyut kattı.

Shakira ile Gerard Pique, geçtiğimiz haziran ayında 12 yıllık ilişkilerine resmen son verdiklerini açıklamışlardı.


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