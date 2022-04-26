Shane Larkin: 'Seriyi İstanbul'da bitireceğiz'

Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin, AX Armani Exchange Milan maçının ardından konuştu. Milli basketbolcu, play-off çeyrek final serisini İstanbul'da bitirmek istediklerini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2022 Salı, 23:20
Shane Larkin: 'Seriyi İstanbul'da bitireceğiz'
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Anadolu Efes'te Shane Larkin, AX Armani Exchange Milan karşılaşmasında 77-65'lik skorla alınan galibiyeti değerlendirdi.

Larkin, "İnanılmaz bir savunma yapan takıma karşı oynadık. Çok zorlandık aslında savunmayı çözmekte ama tüm takım arkadaşlarım ile bunu gerçekleştirdik" dedi.

Milli basketbolcu, "Sürekli savunmada sıkıştırıldım, temas aldım. Çok sert bir maç oldu. Bunun farkındaydık ve çalışmıştık. Gerçekten hep birlikte iyi iş çıkardık. Daha bitmedi, bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Bir sonraki maça odaklanmamız lazım. Onu da yapacağız, sahamızda bu işi bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes, serinin dördüncü maçında AX Armani Exchange Milan'ı 28 Nisan Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.


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