Shane Larkin: 'Seriyi İstanbul'da bitireceğiz'
Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin, AX Armani Exchange Milan maçının ardından konuştu. Milli basketbolcu, play-off çeyrek final serisini İstanbul'da bitirmek istediklerini söyledi.
Anadolu Efes'te Shane Larkin, AX Armani Exchange Milan karşılaşmasında 77-65'lik skorla alınan galibiyeti değerlendirdi.
Larkin, "İnanılmaz bir savunma yapan takıma karşı oynadık. Çok zorlandık aslında savunmayı çözmekte ama tüm takım arkadaşlarım ile bunu gerçekleştirdik" dedi.
Milli basketbolcu, "Sürekli savunmada sıkıştırıldım, temas aldım. Çok sert bir maç oldu. Bunun farkındaydık ve çalışmıştık. Gerçekten hep birlikte iyi iş çıkardık. Daha bitmedi, bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Bir sonraki maça odaklanmamız lazım. Onu da yapacağız, sahamızda bu işi bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes, serinin dördüncü maçında AX Armani Exchange Milan'ı 28 Nisan Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.
Video Haberler
- Heybeliada'da hat patladı, lağım suyu yüzeye çıktı
- Oyuncu Emre Kınay’ın yargılandığı davada karar açıklandı
- İzmir'de aynı binaya 51. kez kez kumar baskını
- Sıkıyönetim altındaki Odessa’da komutanlar nikah kıydı
- Pehlivan: Kim istedi o video çekimini?
- Ferit Şenyaşar: 'Hâlâ ölümle tehdit ediliyoruz!'
- Öldürdü, intihar ettiğini söyledi!
- Emeklilerden 'zamsız ikramiye' protestosu
- Pakistan'da patlama
- Polise baltalı saldırı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan duyurdu: Maske kaldırıldı
- Patateste kanser ihtimali
- Mehmet Ceyhan'dan yurttaşlara uyarı
- 'Burnuma garip kokular geliyor'
- 'Savcılığa ben bildirdim...'
- Erdoğan'ın kulağına söylenenler canlı yayına yansıdı!
- Kılıçdaroğlu'ndan tarihi konuşma
- AKP'yi karıştıran tutuklamalar
- 'And olsun, and olsun, and olsun'
- Mehmet Metiner stüdyoyu terk etti