Sheffield United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Chris Wilder'ın ekibi Sheffield United ile karşı karşıya gelecek.
SHEFFİELD UNİTED - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Bramall Lane Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
SHEFFİELD UNİTED - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Manchester United'ı 4-3 mağlup etmişti.
Sheffield United ise Liverpool deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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