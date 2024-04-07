Sheffield United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 11:38
Sheffield United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Chris Wilder'ın ekibi Sheffield United ile karşı karşıya gelecek.

SHEFFİELD UNİTED - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bramall Lane Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

SHEFFİELD UNİTED - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Manchester United'ı 4-3 mağlup etmişti.

Sheffield United ise Liverpool deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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