Shoya Nakajima Antalyaspor'a transfer oldu!

Antalyaspor, Porto'dan 28 yaşındaki 10 numara Shoya Nakajima ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 19:28
Shoya Nakajima Antalyaspor'a transfer oldu!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, önemli bir transfer imza attı.

Akdeniz ekibi, Porto'dan 28 yaşındaki 10 numara Shoya Nakajima ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Antalyaspor'un açıklaması şu şekilde;

"Kulübümüz Japon futbolcu Shoya Nakajima ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz. "


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