Shoya Nakajima Antalyaspor'a transfer oldu!
Antalyaspor, Porto'dan 28 yaşındaki 10 numara Shoya Nakajima ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, önemli bir transfer imza attı.
Akdeniz ekibi, Porto'dan 28 yaşındaki 10 numara Shoya Nakajima ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Antalyaspor'un açıklaması şu şekilde;
"Kulübümüz Japon futbolcu Shoya Nakajima ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz. "
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