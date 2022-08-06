Sungun Babacan kimdir, neden hayatını kaybetti? Sungun Babacan kimleri seslendirdi?

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:38

Sungun Babacan 5 Ekim 1958 yılında Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde okudu. Meslek yaşamına TRT'de seslendirme yaparak başladı. 1980'li yılların ortalarında TRT'de Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yaptı. Birçok sinema filmi ve dizide ünlü oyuncuların seslendirmesini yapan Sungun Babacan, uzun yıllar çeviri ve seslendirme yönetmenliği yaptı. İki büyük kuruluşun kurumsal sesi oldu. Aynı zamanda Riot Games'in yayıncılığını ve yapımcılığını üstlendiği League of Legends adlı oyunda Lucian isimli şampiyonu seslendirdi. Evim Şahane ev Güle Güle Oturun programında dış ses oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde dublaj konusunda dersler verdi.

SUNGUN BABACAN KİMLERİ SESLENDİRDİ?

Christian Bale / Batman Begins,

Christopher Reeve / Superman,

Tom Hanks / Forrest Gump,

Tom Cruise / Mission: Impossible

John Travolta / Pulp Fiction

SUNGUN BABACAN EVLİ Mİ?

Sungun Babacan'ın 1982 yılında Meral Erbil ile evliliği boşanma ile sonuçlandı. 27 Haziran 2008'de Damla Özüduru ile evlendi.

SUNGUN BABACAN HAYATINI NEDEN KAYBETTİ

Sungun Babacan 63 yaşında hayatını kaybetti. Sungun Babacan'ın uzun zamandır hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

