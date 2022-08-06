Galatasaray, Alexis Sanchez için mesai harcıyor
Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kısa süre içinde kadrosuna katması beklenen Galatasaray'ın, bir diğer yıldız isim Alexis Sanchez'i de transfer etmek istediği belirtildi.
Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılıların kısa süre içinde Lucas Torreira ve Dries Mertens'i resmen kadrosuna katması bekleniyor.
Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray, Şili Milli Takımı oyuncusu Alexis Sanchez'i de kadrosuna katmak istiyor.
Haberde yer alan bilgiye göre; sarı-kırmızılı ekip, Serie A ekibi Inter ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan forvet oyuncusuyla görüşmeleri sürdürüyor.
Alexis Sanchez, 2020 yazında bedelsiz olarak Manchester United'dan İtalyan kulübü Inter'e transfer olmuştu.
Şilili 33 yaşındaki forvet oyuncusu geçtiğimiz sezon Inter adına çıktığı 38 resmi maçta 9 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Soylu'dan, Cemevi Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu
- Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı
- 'Düğün' dönüşü feci kaza: 14 yaralı
- Bagajda yolculuğa 1665 lira ceza
- Kasaplar Federasyonu'ndan, Özdağ'a yanıt
- 'Soruların hazırlandığı ana bilgisayara...'
- Oltu Çayı'nda kaybolmuştu: 100 gündür aranıyor
- Adana'da 'tefecilik' operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
- Kadıköy'de saatler süren TIR kurtarma çabası
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ankara’da iki ciddi iddia konuşuluyor'
- 'Altılı masa dağılıyor' iddiası
- Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
- Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar
- AKP'ye kötü haber... Tablo kalıcılaşıyor
- Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
- Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
- 'Hayırdır, yandaşa bağladığınız musluklar mı kesildi?'
- Milyoner'de 'yabancılara vatandaşlık' itirafı
- Türkmen'in İmamoğlu'na teşekkürü tartışma yarattı