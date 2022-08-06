Galatasaray, Alexis Sanchez için mesai harcıyor

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:11

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılıların kısa süre içinde Lucas Torreira ve Dries Mertens'i resmen kadrosuna katması bekleniyor.

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray, Şili Milli Takımı oyuncusu Alexis Sanchez'i de kadrosuna katmak istiyor.

Haberde yer alan bilgiye göre; sarı-kırmızılı ekip, Serie A ekibi Inter ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan forvet oyuncusuyla görüşmeleri sürdürüyor.

Alexis Sanchez, 2020 yazında bedelsiz olarak Manchester United'dan İtalyan kulübü Inter'e transfer olmuştu.

Şilili 33 yaşındaki forvet oyuncusu geçtiğimiz sezon Inter adına çıktığı 38 resmi maçta 9 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.